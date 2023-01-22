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Постер фильма Похитители туб
6.4
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6.4

Похитители туб

, 2023
The Tuba Thieves
США / документальный, драма / 18+
Постер фильма Похитители туб
6.4

В ролях

Nyeisha Prince
Nyke
Geovanny Marroquin
Geovanny
Расселл Харвард
Расселл Харвард
Nature Boy
Warren Snipe
Arcey
Ajia Jones
Ajia
Sam Quinones
Self
Patrick Shiroishi
Self
Charlies Gaines
Self
Norman Aaronson
The Irritated Man
Manuel Castaneda
Centennial High School Band Leader
Режиссер Alison O'Daniel
Сценарист Alison O'Daniel
Композитор Ethan Frederick Greene, Christine Sun Kim, Steve Roden
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 22 января 2023
Дата выхода
14 марта 2024 Литва N7
Производство Chicken And Egg Pictures, Facet, Louverture Films
Другие названия
The Tuba Thieves, Die Tuba-Diebe - Wenn Hören eine Form des Erzählens wird, Les voleurs de tubas

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 28 февраля 2024

Отзывы о фильме

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