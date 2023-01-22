В ролях
Geovanny Marroquin
Geovanny
Norman Aaronson
The Irritated Man
Manuel Castaneda
Centennial High School Band Leader
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Alison O'Daniel
Сценарист
Alison O'Daniel
Композитор
Ethan Frederick Greene, Christine Sun Kim, Steve Roden
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
22 января 2023
Производство
Chicken And Egg Pictures, Facet, Louverture Films
Другие названия
The Tuba Thieves, Die Tuba-Diebe - Wenn Hören eine Form des Erzählens wird, Les voleurs de tubas