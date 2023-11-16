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Жизнь и смерть рождественской елки
Жизнь и смерть рождественской елки
Life and Death of a Christmas Tree
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Литва
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
16 ноября 2023
Дата выхода
14 марта 2024
Литва
N16
Сборы в мире
$7 433
Производство
Zero Copy, ANABEN films, GotFat Productions
Другие названия
Life and Death of a Christmas Tree, Jõulupuu elu ja surm, Kalėdų eglutės gyvenimas ir mirtis, Ziemassvētku eglītes dzīve un nāve, Życie i śmierć choinki, Животът и смъртта на една коледна елха, Життя і смерть ялинки
Режиссер
Arturas Jevdokimovas
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.0
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
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