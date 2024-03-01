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Son Sarki: Ahmet'in Türküsü
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
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Страна
Турция
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2024
Премьера в мире
1 марта 2024
Дата выхода
7 марта 2024
Азербайджан
12+
9 марта 2024
Великобритания
12A
7 марта 2024
Германия
1 марта 2024
США
1 марта 2024
Турция
13A
Сборы в мире
$117 389
Производство
Erbay Medya
Другие названия
Son Sarki: Ahmet'in Türküsü, Son Sarki - Ahmet'in Türküsü, Son Sarki - Ahmetin Türküsü, Son Şarkı: Ahmet'in Türküsü
Режиссер
Кудрет Сабанджи
В ролях
Metin Büktel
Ara Dinkjian
Serdal Genç
Elif Ilkim Katmerci
Зейнеп Кёсе
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
2.8
Оцените
12
голосов
1.6
IMDb
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