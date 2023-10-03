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7.4
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Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen
7.4
Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen
, 2023
Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen
Германия / приключения, документальный, семейный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.4
В ролях
Марина Бланк
Tobias Krell
Режиссер
Johannes Honsell
Композитор
Chris Gall
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
3 октября 2023
Дата выхода
5 октября 2023
Австрия
5 октября 2023
Германия
0
2 мая 2024
Чехия
Бюджет
€2 100 000
Сборы в мире
$7 954 089
Производство
Megaherz
Другие названия
Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen, Curious Tobi and the Treasure Hunt to the Flying Rivers, De schatkist van Tobi
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Обновлено 18 августа 2026
Отзывы о фильме
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