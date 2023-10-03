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Постер фильма Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen
7.4
Киноафиша Фильмы Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen
7.4

Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen

, 2023
Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen
Германия / приключения, документальный, семейный / 18+
Постер фильма Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen
7.4

В ролях

Марина Бланк
Tobias Krell
Режиссер Johannes Honsell
Композитор Chris Gall
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 октября 2023
Дата выхода
5 октября 2023 Австрия
5 октября 2023 Германия 0
2 мая 2024 Чехия
Бюджет €2 100 000
Сборы в мире $7 954 089
Производство Megaherz
Другие названия
Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen, Curious Tobi and the Treasure Hunt to the Flying Rivers, De schatkist van Tobi

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 18 августа 2026

Отзывы о фильме

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