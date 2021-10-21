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Постер фильма Absence
6.2
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6.2

Absence

, 2021
Naboodan
Чехия, Иран, Словакия / драма, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Absence
6.2

В ролях

Магдалена Борова
Antonie Formanová
Лейла Хатами
Лейла Хатами
Зузана Кренерова
Клара Мелишкова
Али Мосаффа
Зузана Стивинова
Petra Nesvacilova
Eva Stepankova
Neighbour
Varun Menon
Hotel receptionist
Adam Vacula
Director
Режиссер Али Мосаффа
Сценарист Али Мосаффа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия / Иран / Словакия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 октября 2021
Дата выхода
30 ноября 2023 Чехия 12+
Производство Ali Mosaffa Productions, Arina Film, Hypermarket Film
Другие названия
Naboodan, Absence, Naboudan, Празнота

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 29 июля 2026

Отзывы о фильме

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