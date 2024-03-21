Бакыт обычный мужчина средних лет, особо ничем не примечательный. Он находится за границей со своим боссом и после неоднократных унижений со стороны его шефа, Бакыт вступает с ним в словесную перепалку, и шеф увольняет Бакыта и выгоняет его. Находясь в чужой стране совсем без денег и без знания языка Бакыт в аэропорту, сидит от безысходности не имея возможность улететь обратно домой. Но, к счастью, Бакыт замечает мужчину со спортивкой Казахстан, им оказывается новый тренер пляжной волейбольной команды, который прилетел на турнир по волейболу возглавить женскую команду. Тренер обещает помочь Бакыту и в этот момент их сбивает мопед, и они оба теряют сознание. Бакыт приходит в себя в больнице и видит вокруг себя красивых девушек. Он отделывается легкими травмами, а тренеру повезло чуть меньше. Он еще не пришел в сознание. Бакыт удивляется и не понимает, когда девушки обращаются к нему «тренер». Собравшись с мыслями, он понимает, что его перепутали и девушки думают, что это он новый тренер женской волейбольной команды. Он хочет сказать о случившемся недоразумении. Он знакомится с Айгерим, одной из игроков команды, с первого взгляда Бакыт влюбляется в нее. Немного подумав о своем положении, Бакыт решает и дальше выдавать себя за того, кого его принимают. Он даже не подозревает что это решение приплетет его в историю полную авантюризма, любви и спорта.