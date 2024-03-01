Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах

Ксеноморфы бывают разные – черные, серые, страшные: почему монстры в «Чужой: Земля» непохожи на классических Чужих

40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта

Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было

Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге

«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»

Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»

Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)

Как звали Фею-крестную из «Шрэка»? Изначально она должна была появиться еще в первой части – и совсем в другом амплуа

Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом