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Постер фильма Командный пункт
4.6
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4.6

Командный пункт

, 2022
Northspur
Новая Зеландия / боевик, драма, триллер / 18+
Постер фильма Командный пункт
4.6

О фильме

После электромагнитного импульса, обрушившегося на Землю, люди остались без электричества. Через какое-то время человечество стало мишенью для неизвестного ранее патогена, выкосившего большую часть населения планеты. Те, кто уцелел, живут примитивной жизнью без электричества и технологий, но у всех есть оружие, потому что люди стали друг для друга врагами. Хуже всего в новом мире дело обстоит с лекарствами. Когда жена Келлана царапает ногу о машину, ситуация становится безвыходной. На поиски антибиотиков есть всего несколько дней. Келлан отправляется в путь и знакомится с угрюмым стариком, дом которого настойчиво осаждают другие выжившие.

В ролях

Майкл Херст
Майкл Херст
Green
Нелл Фишер
Tia
Маршалл Напье
Summers
Josh McKenzie
Kellan
Кали Копае
Shell
Delaney Tabron
Melinda
Nick Kemplen
Harry
Tray Goodman
Marauder 1
Donna Botha
Locton Gang Member 3
JP Carrington
Man who chases Tilly
Peter Coates
Monk
Cameron West
Lead Man
Режиссер Аарон Фалви
Сценарист Justin Eade
Композитор Jonny Higgins
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 августа 2023
Премьера в мире 27 июля 2021
Дата выхода
27 июля 2021 США
Сборы в мире $17 013
Производство Northspur Films
Другие названия
Northspur, Battle Cabin, Ataque à Cabana, Battle Cabin - Kampf ums Überleben

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 26 августа 2026

Отзывы о фильме

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