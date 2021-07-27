После электромагнитного импульса, обрушившегося на Землю, люди остались без электричества. Через какое-то время человечество стало мишенью для неизвестного ранее патогена, выкосившего большую часть населения планеты. Те, кто уцелел, живут примитивной жизнью без электричества и технологий, но у всех есть оружие, потому что люди стали друг для друга врагами. Хуже всего в новом мире дело обстоит с лекарствами. Когда жена Келлана царапает ногу о машину, ситуация становится безвыходной. На поиски антибиотиков есть всего несколько дней. Келлан отправляется в путь и знакомится с угрюмым стариком, дом которого настойчиво осаждают другие выжившие.