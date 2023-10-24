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Havel Speaking, Can You Hear Me?
6.1
Havel Speaking, Can You Hear Me?
, 2023
Havel Speaking, Can You Hear Me?
Чехия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.1
В ролях
Вацлав Гавел
Self
Режиссер
Petr Jancárek
Сценарист
Petr Jancárek
Композитор
Michal Rataj
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 октября 2023
Дата выхода
11 апреля 2024
Чехия
Сборы в мире
$141 084
Другие названия
Havel Speaking, Can You Hear Me?, Tady Havel, slyšíte mě?
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
14
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 22 февраля 2024
Кадры из фильма
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