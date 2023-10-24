Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Havel Speaking, Can You Hear Me?
6.1
Киноафиша Фильмы Havel Speaking, Can You Hear Me?
6.1

Havel Speaking, Can You Hear Me?

, 2023
Havel Speaking, Can You Hear Me?
Чехия / документальный / 18+
Постер фильма Havel Speaking, Can You Hear Me?
6.1

В ролях

Вацлав Гавел
Self
Режиссер Petr Jancárek
Сценарист Petr Jancárek
Композитор Michal Rataj
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 октября 2023
Дата выхода
11 апреля 2024 Чехия
Сборы в мире $141 084
Другие названия
Havel Speaking, Can You Hear Me?, Tady Havel, slyšíte mě?

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 22 февраля 2024

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше