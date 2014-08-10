ПроизводствоEscazal Films, France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma
Другие названия
Marie Heurtin, Marie's Story, A Linguagem do Coração, El lenguaje del corazón, Die Sprache des Herzens, Historia Marii, Historien om Marie, La historia de Marie Heurtin, La història de Marie Heurtin, Marie Heurtin - Dal buio alla luce, Marie története, Maries historie, Príbeh Marie, Príbeh Márie, Мари Эртен, 奇跡のひと マリーとマルグリット, 玛丽和修女
Рейтинг фильма
7.5
Оцените10 голосов
7.5IMDb
Обновлено 22 февраля 2024
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