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Постер фильма Мари Эртен
7.5
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7.5

Мари Эртен

, 2014
Marie Heurtin
Франция / биография, драма / 18+
Постер фильма Мари Эртен
7.5

В ролях

Изабель Карре
Изабель Карре
Soeur Marguerite
Бриджитт Катийон
La Mère supérieure
Лаура Дютийель
Madame Heurtin
Ariana Rivoire
Marie Heurtin
Noémie Churlet
Soeur Raphaëlle
Жиль Третон
Monsieur Heurtin
Martine Gautier
Soeur Véronique
Патриция Легран
Soeur Joseph
Sonia Laroze
Soeur Elisabeth
Valérie Leroux
Soeur Blandine
Режиссер Жан-Пьер Амери
Сценарист Жан-Пьер Амери, Филипп Бласбан
Композитор Сония Уидер-Атертон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 10 августа 2014
Дата выхода
2 апреля 2015 Венгрия 16
1 января 2015 Германия 6
6 августа 2015 Дания
1 апреля 2015 Испания 7
3 марта 2016 Италия
1 мая 2015 США PG
12 ноября 2014 Франция U
10 августа 2014 Швейцария 6
Сборы в мире $1 173 514
Производство Escazal Films, France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma
Другие названия
Marie Heurtin, Marie's Story, A Linguagem do Coração, El lenguaje del corazón, Die Sprache des Herzens, Historia Marii, Historien om Marie, La historia de Marie Heurtin, La història de Marie Heurtin, Marie Heurtin - Dal buio alla luce, Marie története, Maries historie, Príbeh Marie, Príbeh Márie, Мари Эртен, 奇跡のひと　マリーとマルグリット, 玛丽和修女

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 22 февраля 2024

Отзывы о фильме

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