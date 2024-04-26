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Постер фильма Он убил в экстазе
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Он убил в экстазе

, 2024
He Killed in Ecstasy
США / ужасы / 18+
Постер фильма Он убил в экстазе

В ролях

Ellen Wing
Майлз Джон-Далтон
Антонио Маянс
Pia Bertucci
Jacqueline Nemorin
Режиссер Nikolai Malden
Сценарист Майлз Джон-Далтон, Nikolai Malden
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Обновлено 26 апреля 2024

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