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Он убил в экстазе
Он убил в экстазе
, 2024
He Killed in Ecstasy
США / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Ellen Wing
Майлз Джон-Далтон
Антонио Маянс
Pia Bertucci
Jacqueline Nemorin
Режиссер
Nikolai Malden
Сценарист
Майлз Джон-Далтон
,
Nikolai Malden
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2024
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 26 апреля 2024
Отзывы о фильме
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