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Mrs. Buica
Mrs. Buica
Mrs. Buica
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
8 декабря 2023
Дата выхода
8 декабря 2023
Румыния
Бюджет
€30 000
Сборы в мире
$3 486
Производство
Doi Lei Si O Chifla
Другие названия
Mrs. Buica
Режиссер
Eugene Buica
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.8
Оцените
10
голосов
8.8
IMDb
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