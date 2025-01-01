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Magician
Magician
Mág
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Чехословакия
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
29 января 1988
Дата выхода
1 марта 1988
Чехия
1 марта 1988
Чехословакия
Другие названия
Mág
Режиссер
Франтишек Влачил
В ролях
Петр Чепек
Ян Грушинский
Рудольф Грушинский
Мартин Дейдар
Милена Дворска
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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