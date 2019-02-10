ПроизводствоBIND, Ostlicht Filmproduktion, Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO)
Другие названия
Mijn bijzonder rare week met Tess, My Extraordinary Summer with Tess, Ma folle semaine avec Tess, Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess, La meva setmana extraordinària amb la Tess, Mana neparastā vasara ar Tesu, Meu Extraordinário Verão com Tess, Meu Verão Extraordinário com Tess, Mi semana extraordinaria con Tess, Moje neobično ljeto s Tess, Niezwykłe lato z Tess, Sommeren med Tess, Tess és én - Életem legfurcsább hete, Tess eta ni, Το συναρπαστικό μου καλοκαίρι με την Τες, Моё невероятное лето с Тэсс, Моето невероятно лято с Тес, 恐竜が教えてくれたこと, 非凡夏日