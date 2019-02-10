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Постер фильма Мое невероятное лето с Тэсс
7.0
Киноафиша Фильмы Мое невероятное лето с Тэсс
7.0

Мое невероятное лето с Тэсс

, 2019
My Extraordinary Summer with Tess
Нидерланды, Германия / комедия, драма, семейный / 18+
Постер фильма Мое невероятное лето с Тэсс
7.0

В ролях

Sonny Coops van Utteren
Sam
Josephine Arendsen
Tess
Юлиан Рас
Jorre
Тьеббо Герритсма
Тьеббо Герритсма
Vader Sam
Дженнифер Хоффман
Moeder Tess
Сьюзан Бугердт
Moeder Sam
Йоханнес Киенаст
Hugo
Terence Schreurs
Elise
Lizzy van Vleuten
Meisje viskraam
Ханс Дагелет
Hille
Режиссер Steven Wouterlood
Сценарист Anna Woltz, Laura van Dijk
Композитор Freya Arde
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / Германия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 28 сентября 2019
Премьера в мире 10 февраля 2019
Дата выхода
12 марта 2020 Венгрия 12
3 сентября 2020 Германия 0
3 июля 2019 Нидерланды AL
18 сентября 2019 Франция U
10 сентября 2020 Южная Корея
Сборы в мире $203 426
Производство BIND, Ostlicht Filmproduktion, Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO)
Другие названия
Mijn bijzonder rare week met Tess, My Extraordinary Summer with Tess, Ma folle semaine avec Tess, Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess, La meva setmana extraordinària amb la Tess, Mana neparastā vasara ar Tesu, Meu Extraordinário Verão com Tess, Meu Verão Extraordinário com Tess, Mi semana extraordinaria con Tess, Moje neobično ljeto s Tess, Niezwykłe lato z Tess, Sommeren med Tess, Tess és én - Életem legfurcsább hete, Tess eta ni, Το συναρπαστικό μου καλοκαίρι με την Τες, Моё невероятное лето с Тэсс, Моето невероятно лято с Тес, 恐竜が教えてくれたこと, 非凡夏日

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2024

Отзывы о фильме

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