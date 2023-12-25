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Постер фильма GomBurZa
7.9
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7.9

GomBurZa

, 2023
GomBurZa
Филиппины / биография, драма, исторический / 18+
Постер фильма GomBurZa
7.9

В ролях

Dante Rivero
Padre Mariano Gomez
Cedrick Juan
Padre Jose Burgos
Пиоло Паскуаль
Padre Pedro Pelaez
Элайджа Канлас
Paciano Mercado
Халил Рамос
Нандинг Хосеф
Жоэль Сарачо
Enchong Dee
Padre Jacinto Zamora
Ketchup Eusebio
Francisco Zaldua
Tommy Alejandrino
Felipe Buencamino
Хайме Фабрегас
Archbishop Meliton Martinez
Dylan Ray Talon
Hermano Pule
Режиссер Pepe Diokno
Сценарист Rody Vera, Pepe Diokno, Ian Victoriano
Композитор Тереса Барросо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 9 апреля 2024
Премьера в мире 25 декабря 2023
Дата выхода
29 февраля 2024 ОАЭ TBC
30 января 2024 США
25 декабря 2023 Филиппины
Сборы в мире $5 370
Производство JesCom Films, Jesuit Communications Foundation, MQuest Ventures
Другие названия
GomBurZa

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 29 июля 2026

Отзывы о фильме

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