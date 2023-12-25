В ролях
Dante Rivero
Padre Mariano Gomez
Cedrick Juan
Padre Jose Burgos
Пиоло Паскуаль
Padre Pedro Pelaez
Элайджа Канлас
Paciano Mercado
Enchong Dee
Padre Jacinto Zamora
Ketchup Eusebio
Francisco Zaldua
Tommy Alejandrino
Felipe Buencamino
Хайме Фабрегас
Archbishop Meliton Martinez
Dylan Ray Talon
Hermano Pule
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Pepe Diokno
Сценарист
Rody Vera, Pepe Diokno, Ian Victoriano
Композитор
Тереса Барросо
Детали фильма
Страна
Филиппины
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
9 апреля 2024
Премьера в мире
25 декабря 2023
Дата выхода
|29 февраля 2024
|ОАЭ
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|TBC
|30 января 2024
|США
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|25 декабря 2023
|Филиппины
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Сборы в мире
$5 370
Производство
JesCom Films, Jesuit Communications Foundation, MQuest Ventures