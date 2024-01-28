Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Проклятая земля
5.8 Рейтинг IMDb: 5.5
Киноафиша Фильмы Проклятая земля

Проклятая земля

Dæn sap 18+
Страна Таиланд
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 ноября 2024
Премьера в мире 28 января 2024
8 февраля 2026 Россия 18+
1 ноября 2024 Вьетнам
9 октября 2024 Индонезия 13+
15 августа 2024 Камбоджа
1 августа 2024 Малайзия
11 июля 2024 Таиланд 13
Сборы в мире $36 168
Производство Neramitnung Film
Dæn sap, The Cursed Land, Jeojubad-eun ttang, Vùng Đất Bị Nguyền Rủa, Проклятая земля, 鬼禁地
Panu Aree
Kong Rithdee
Ананда Эверингем
Бронт Паларэ
Seeda Puapimon
Дженнис Опрасерт
5.8
5.5 IMDb
