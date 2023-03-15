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Fosil
Fosil
Fosil
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
15 марта 2023
Дата выхода
25 ноября 2023
Великобритания
12A
15 марта 2023
Иран
20 февраля 2024
ОАЭ
PG15
Другие названия
Fosil, Fossil
Режиссер
Karim Mohammad Amini
В ролях
Bahram Afshari
Arash Azad
Reza Bai
Mehrdad Bayat
Vahid Esmikhani
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
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