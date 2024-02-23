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Триллер с загадочным расследованием убийства, который начинается со смерти медсестры. Сива, который является криминальным писателем, помогает полицейскому департаменту на местах преступлений, используя свои художественные и предсказательные способности. В разных частях города Ченнаи находят части тел, что приводит к крупным преступлениям, в которых замешаны антагонисты. Во время расследования раскрываются многие истины.
|23 февраля 2024
|Индия
|23 февраля 2024
|ОАЭ
|PG15