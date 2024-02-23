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Постер фильма Ranam
7.6
Киноафиша Фильмы Ranam
7.6

Ranam

, 2024
Ranam
Индия / детектив, триллер / 18+
Постер фильма Ranam
7.6

О фильме

Триллер с загадочным расследованием убийства, который начинается со смерти медсестры. Сива, который является криминальным писателем, помогает полицейскому департаменту на местах преступлений, используя свои художественные и предсказательные способности. В разных частях города Ченнаи находят части тел, что приводит к крупным преступлениям, в которых замешаны антагонисты. Во время расследования раскрываются многие истины.

В ролях

Tanya Hope
Indhuja
Нандита
Kalki
Vaibhav Reddy
Shiva
Suresh Chakravarthi
Saraswathi Menon
Pathman
Ananth
Dhayalan
Hemachandran
Jiivitha
Karthika
Vilangu Kicha
Режиссер Sherief
Сценарист Sherief
Композитор Arrol Corelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 23 февраля 2024
Дата выхода
23 февраля 2024 Индия
23 февраля 2024 ОАЭ PG15
Сборы в мире $3 672
Производство Mithun Mithra Productions
Другие названия
Ranam Aram Thavarel, The Hunter, The Hunter: Chapter 1, The హంటర్: Chapter 1

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 20 февраля 2024

Отзывы о фильме

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