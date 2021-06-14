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Постер фильма Небо
8.0
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8.0

Небо

, 2021
Nebe
Чехия / документальный / 18+
Постер фильма Небо
8.0

В ролях

Tomás Etzler
Narrator
Режиссер Tomás Etzler, Adéla Spaljová
Сценарист Tomás Etzler, Adéla Spaljová
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 14 июня 2021
Дата выхода
14 июня 2021 Чехия
Другие названия
Nebe, Cel, un orfenat a la Xina, Nebe – filmová zpověď Tomáše Etzlera

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 20 февраля 2024

Отзывы о фильме

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