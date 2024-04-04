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Постер фильма Family Star
5.4
Киноафиша Фильмы Family Star
5.4

Family Star

, 2024
Family Star
Индия / семейный / 18+
Постер фильма Family Star
5.4

В ролях

Мрунал Тхакур
Мрунал Тхакур
Indhu
Vijay Deverakonda
Govardhan
Аджай Гхош
Дивьянша Каушик
Govardhan's Colleague
Abigayle Scobee
Джаярам
Веннела Кишор
Samarth
Джагапатхи Бабу
Indu's Father
Ачютх Кумар
Vasuki Anand
Govardhan's Sister-in-law
Abhinaya
Govardhan's Sister-in-law
Втв Ганеш
Режиссер Парашурам
Сценарист Парашурам, Vasu Varma
Композитор Гопи Сундар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 4 апреля 2024
Дата выхода
4 апреля 2024 Великобритания 12A
5 апреля 2024 Индия
5 апреля 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $200 740
Производство Dil Raju Productions, Sri Venkateshwara Creations
Другие названия
The Family Star, Perekonnatäht, Vijay Deverakonda 13, VD 13, SVC: 54

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb

Отзывы о фильме

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