В ролях
Vijay Deverakonda
Govardhan
Дивьянша Каушик
Govardhan's Colleague
Джагапатхи Бабу
Indu's Father
Vasuki Anand
Govardhan's Sister-in-law
Abhinaya
Govardhan's Sister-in-law
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Парашурам
Сценарист
Парашурам, Vasu Varma
Композитор
Гопи Сундар
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 39 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
4 апреля 2024
Дата выхода
|4 апреля 2024
|Великобритания
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|12A
|5 апреля 2024
|Индия
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|5 апреля 2024
|ОАЭ
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|TBC
Сборы в мире
$200 740
Производство
Dil Raju Productions, Sri Venkateshwara Creations
Другие названия
The Family Star, Perekonnatäht, Vijay Deverakonda 13, VD 13, SVC: 54