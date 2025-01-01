История «823-й километр» написана по мотивам прозы классика татарской литературы Амирхана Еники, а именно по трём его новеллам: «Красота», «Кто пел» и «На один только час». Главный герой фильма - писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы, долгие годы живущий в Европе. Смертельная болезнь писателя заставляет их с женой приехать на Родину, чтобы в последний раз увидеть место, откуда идут корни их семьи. Они встречаются с единственным сыном, успешным режиссёром, «гражданином мира». Сложные отношения: отец-сын оттеняют трогательные истории:

​- о двух мальчиках-шакирах (учениках Медресе) - 1908 год;

​- об умирающем в санитарном поезде лейтенанте, который сквозь бред слышит пронзительный голос любимой, поющей песню - 1941 год;

- о сыне, который на всего один час смог навестить родной дом перед отправкой на фронт - 1943 год.

И все эти истории: и современная, созданная автором сценария, и написанные Амирханом Еники, сходятся в одну точку – 823-й километр, место силы для всех поколений этой семьи.