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Постер фильма 823-й километр
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823-й километр

823-y kilometr 18+
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О фильме

История «823-й километр» написана по мотивам прозы классика татарской литературы Амирхана Еники, а именно по трём его новеллам: «Красота», «Кто пел»  и «На один только час». Главный герой фильма -  писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы, долгие годы живущий  в Европе. Смертельная болезнь писателя заставляет их с женой приехать на Родину, чтобы в последний раз увидеть место, откуда идут корни их семьи. Они встречаются с единственным сыном, успешным режиссёром, «гражданином мира». Сложные отношения: отец-сын оттеняют трогательные истории:
​- о двух мальчиках-шакирах (учениках Медресе) - 1908 год;
​- об умирающем в санитарном поезде лейтенанте, который сквозь бред слышит пронзительный голос любимой, поющей  песню - 1941 год; 
- о сыне, который на всего один час смог навестить родной дом перед отправкой на фронт - 1943 год. 

И все эти истории: и современная, созданная автором сценария, и написанные Амирханом Еники, сходятся в одну точку – 823-й километр,  место силы для всех поколений этой семьи.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2023
Другие названия
823-y kilometr, 823-й километр
Режиссер
Ирек Хафизов
Амир Галиаскаров
В ролях
Ильдар Хайруллин
Алсу Гайнуллина
Ильдус Ахметзянов
Альфия Хасанова
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