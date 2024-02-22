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Старший офицер полиции СИ Джаяшанкар совершает две ошибки в своей профессиональной жизни. Обе ошибки начинают преследовать его, когда в полицейский участок приходит младший офицер СИ Картик, с которым его связывает нелегкое прошлое.
|24 мая 2024
|Великобритания
|15
|24 мая 2024
|Индия
|24 мая 2024
|Ирландия
|15A
|22 февраля 2024
|ОАЭ
|TBA
После выхода фильма режиссёр Джис Джой отметил, что сиквел будет снят, если зрители оценят фильм. На мероприятии, посвящённом успеху картины, создатели подтвердили, что сиквел под названием Thalavan 2 находится в разработке.