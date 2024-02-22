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Постер фильма Thalavan
7.9
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7.9

Thalavan

, 2024
Thalavan
Индия / триллер / 18+
Постер фильма Thalavan
7.9

О фильме

Старший офицер полиции СИ Джаяшанкар совершает две ошибки в своей профессиональной жизни. Обе ошибки начинают преследовать его, когда в полицейский участок приходит младший офицер СИ Картик, с которым его связывает нелегкое прошлое. 

В ролях

Биджу Менон
Circle Inspector
Асиф Али
Sub Inspector
Miya George
Jayashanker's Wife
Anusree
Joshy's Wife
Дилиш Потхан
DYSP
Джаффер Идукки
Allappan
Билас Наир
Shivadhasan (Retired ASI)
Суджит Шанкер
Шанкар Рамакришнан
SP
Шанкар Рамакришнан
SP
Ranjith
Minister T.K. Raghavan
Kottayam Nazeer
CPO
Режиссер Jis Joy
Сценарист Sharath Perumbavoor, Anand Thevarkad, Jis Joy
Композитор Дипак Дев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 февраля 2024
Дата выхода
24 мая 2024 Великобритания 15
24 мая 2024 Индия
24 мая 2024 Ирландия 15A
22 февраля 2024 ОАЭ TBA
Сборы в мире $584 469
Производство Arun Narayan Productions, London Studios
Другие названия
Thalavan, Chief

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 19 февраля 2024

Отзывы о фильме

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Интересные факты

После выхода фильма режиссёр Джис Джой отметил, что сиквел будет снят, если зрители оценят фильм. На мероприятии, посвящённом успеху картины, создатели подтвердили, что сиквел под названием Thalavan 2 находится в разработке.

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