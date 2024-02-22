Отзывы о фильме
Фильм, основанный на реальной истории, рассказывает о компании друзей, которые отправляются в путешествие в Кодайканал, и о событиях, которые там происходят.
|22 февраля 2024
|Великобритания
|12A
|6 апреля 2024
|Индия
|U
|22 февраля 2024
|ОАЭ
|TBC
|28 февраля 2024
|Франция
|12
|14 марта 2024
|Чехия
Когда Субхаш падает на последний уступ, он слегка соскальзывает и останавливается на кромке, хотя платформа была скользкой. Однако в интервью режиссёр рассказал, что в реальном происшествии ремень, который Субхаш одолжил у своего брата, зацепился за камень и не позволил ему соскользнуть дальше.