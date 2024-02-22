Оповещения от Киноафиши
О фильме

Фильм, основанный на реальной истории, рассказывает о компании друзей, которые отправляются в путешествие в Кодайканал, и о событиях, которые там происходят.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 мая 2024
Премьера в мире 22 февраля 2024
Дата выхода
22 февраля 2024 Великобритания 12A
6 апреля 2024 Индия U
22 февраля 2024 ОАЭ TBC
28 февраля 2024 Франция 12
14 марта 2024 Чехия
Сборы в мире $3 784 106
Производство Parava Films, Sree Gokulam Movies
Другие названия
Manjummel Boys, Manjummal Boys, Manjummeli poisid, Парни из Манжамелла
Режиссер
Chidambaram
В ролях
Лал
Субин Шахир
Шринатх Бахаси
Chandu Salimkumar
Khalid Rahman
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Когда Субхаш падает на последний уступ, он слегка соскальзывает и останавливается на кромке, хотя платформа была скользкой. Однако в интервью режиссёр рассказал, что в реальном происшествии ремень, который Субхаш одолжил у своего брата, зацепился за камень и не позволил ему соскользнуть дальше.

