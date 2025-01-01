Меню
О персоне
Фильмография
Александр Селиверстов
Александр Селиверстов
Александр Селиверстов
Популярные фильмы
7.5
Охотники
(2016)
6.3
Молоди
(2021)
0.0
Ангелы не жужжат
(2024)
Билеты
Фильмография Александр Селиверстов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Год
Все
2024
2021
2016
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
3
Продюсер
1
Ангелы не жужжат
Angels Don’t Buzz
драма, комедия, триллер
2024, Россия / Сербия
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Молоди
Molodi
триллер
2021, Россия
Смотреть трейлер
7.5
Охотники
Okhotniki
драма
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
