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Хитросплетенная история трансграничной любви между Али, агентом по доставке товаров из Великобритании, мечтающим о путешествии, и Мехер, студенткой, стремящейся к одиночному путешествию на своем волшебном автобусе.
|16 февраля 2024
|Великобритания
|12A
|16 февраля 2024
|Индия
|16 февраля 2024
|ОАЭ
|PG15
Хотя в фильме есть некоторые актёры и места съёмок из Пакистана, включая исполнителя главной роли Имрана Аббаса, он не является официальным сотрудничеством между двумя странами, а представляет собой исключительно индийский фильм.