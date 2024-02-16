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Постер фильма Jee Ve Sohneya Jee
7.9
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7.9

Jee Ve Sohneya Jee

, 2024
Jee Ve Sohneya Jee
Индия / мелодрама / 18+
Постер фильма Jee Ve Sohneya Jee
7.9

О фильме

Хитросплетенная история трансграничной любви между Али, агентом по доставке товаров из Великобритании, мечтающим о путешествии, и Мехер, студенткой, стремящейся к одиночному путешествию на своем волшебном автобусе. 

В ролях

Сими Чахал
Meher
Александр Гарсия
Имран Аббас
Ali
Ли Николас Харрис
Ли Николас Харрис
Рави Мултани
Zafar Abbas
Jamil
Ketabchi Ash
Police Sergeant Ash
Praveen Awara
Tarsem
Aman Bal
Deepi
Arshdeep Kaur Bhatti
Preeti
Ashley Brown
Police Officer
Jass Dhillon
Simmu
Режиссер Nasir, Deepak Thaper, Nasir Zaman
Сценарист Narinder Singh, Deepak Thaper, Nasir Zaman
Композитор Nasir
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 16 февраля 2024
Дата выхода
16 февраля 2024 Великобритания 12A
16 февраля 2024 Индия
16 февраля 2024 ОАЭ PG15
Сборы в мире $21 702
Производство U&I Films, VH Entertainment
Другие названия
Jee Ve Sohneya Jee

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 6 февраля 2025

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Хотя в фильме есть некоторые актёры и места съёмок из Пакистана, включая исполнителя главной роли Имрана Аббаса, он не является официальным сотрудничеством между двумя странами, а представляет собой исключительно индийский фильм.

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