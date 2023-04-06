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Киноафиша Фильмы The Ritual: Black Nun

The Ritual: Black Nun

, 2023
The Ritual: Black Nun
Камбоджа / ужасы / 18+

Детали фильма

Страна Камбоджа
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 6 апреля 2023
Дата выхода
6 апреля 2023 Камбоджа
19 октября 2023 Лаос
7 марта 2024 Таиланд 13
Другие названия
ฝังครรภ์ปีศาจ, Quỷ Thuật, Проклятие черной монахини, ຄັນປີສາດ

Рейтинг фильма

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Обновлено 14 февраля 2024

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