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Постер фильма Уот Уола уонна Хаарчаана
Киноафиша Фильмы Уот Уола уонна Хаарчаана

Уот Уола уонна Хаарчаана

, 2024
Россия / спектакль / 18+
Постер фильма Уот Уола уонна Хаарчаана

О фильме

В далёкие времена в Якутии не было лета. Жители орто дойду никогда не видели солнца и не ходили по зеленой траве. Могучей и властной владычицей Севера была своенравная Хаарчаана, которая бесконечно насылала лютый мороз и непроглядный туман. Из за вечного холода дети постоянно болели, выживали только сильнейшие. Устав от морозов люди попросили у Аҥарах удаганки обратиться к Духу огня. Дух огня услышал мольбы удаганки и отправил в мир людей своего родного сына - Уот уола...

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 10 февраля 2024

Отзывы о фильме

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