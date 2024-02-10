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В далёкие времена в Якутии не было лета. Жители орто дойду никогда не видели солнца и не ходили по зеленой траве. Могучей и властной владычицей Севера была своенравная Хаарчаана, которая бесконечно насылала лютый мороз и непроглядный туман. Из за вечного холода дети постоянно болели, выживали только сильнейшие. Устав от морозов люди попросили у Аҥарах удаганки обратиться к Духу огня. Дух огня услышал мольбы удаганки и отправил в мир людей своего родного сына - Уот уола...