Эпоха безумия

Bramayugam 18+
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 марта 2024
Премьера в мире 15 февраля 2024
Дата выхода
15 февраля 2024 Великобритания 15
15 февраля 2024 Индия U/A 16+
16 февраля 2024 Ирландия 15A
15 февраля 2024 Испания 16
15 февраля 2024 ОАЭ PG13
15 февраля 2024 Франция TP
Бюджет 280 000 000 INR
Сборы в мире $1 384 427
Производство Night Shift Studios, Y Not Studios
Другие названия
Bramayugam, Bramayugam - The Age of Madness, India õudus, La era de la locura, Брамаюгам, Эпоха безумия
Режиссер
Rahul Sadasivan
В ролях
Маммутти
Арджун Ашокан
Сидхарт Бхаратан
Амальда Лиз
Manikandan R. Achari
Рейтинг фильма

8.2
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Интересные факты

Джайаведан Чаккадат, саунд-дизайнер, использовал ряд казалось бы странных звуков в фильме.

Для вступительной сцены в лесу он включил звуки синих китов в общую звуковую атмосферу. Кроме того, он добавил звуки гремучих змей в сцене, где Якши соблазняет Корана.

