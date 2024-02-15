Отзывы о фильме
|15 февраля 2024
|Великобритания
|15
|15 февраля 2024
|Индия
|U/A 16+
|16 февраля 2024
|Ирландия
|15A
|15 февраля 2024
|Испания
|16
|15 февраля 2024
|ОАЭ
|PG13
|15 февраля 2024
|Франция
|TP
Джайаведан Чаккадат, саунд-дизайнер, использовал ряд казалось бы странных звуков в фильме.
Для вступительной сцены в лесу он включил звуки синих китов в общую звуковую атмосферу. Кроме того, он добавил звуки гремучих змей в сцене, где Якши соблазняет Корана.