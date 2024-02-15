Джайаведан Чаккадат, саунд-дизайнер, использовал ряд казалось бы странных звуков в фильме.



Для вступительной сцены в лесу он включил звуки синих китов в общую звуковую атмосферу. Кроме того, он добавил звуки гремучих змей в сцене, где Якши соблазняет Корана.