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Постер фильма История зла
4.1
История зла - Трейлер
Киноафиша Фильмы История зла
4.1

История зла

, 2024
History of Evil
США / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма История зла
4.1
История зла - Трейлер
История зла  Трейлер

В ролях

Пол Уэсли
Пол Уэсли
Ron Dyer
Джеки Крус
Джеки Крус
Alegre Dyer
Виктория Харрис
Торди Кларк
Darlene
Захари Бренч
Ронда Джонсон Дентс
Trudy
Murphee Bloom
Daria Dyer
Томас Мерфи
Cain
Michael Andrew Dinan
Stephen
Sarah Burns
Smith
Ashley Hudson
Resisting Woman
Tevin Marbeth
Dead Woman's Boyfriend
Режиссер Bo Mirhosseni
Сценарист Bo Mirhosseni
Композитор Paul Corley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 февраля 2024
Премьера в мире 30 сентября 2023

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Производство Two & Two Pictures, XYZ Films
Другие названия
History of Evil, История зла

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 15 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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История зла - Трейлер
История зла Трейлер
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Цитаты

old man Недавно, прямо здесь, в этих лесах, была семья лис — три лисы. Мама-лиса, папа-лиса и их маленький лисёнок. Милые зверьки. Папа-лис уходил на охоту и приносил еду маме-лисе и лисёнку каждый день. И вот однажды мама-лиса и лисёнок увидели кролика, застрявшего в ручье, который изо всех сил боролся, чтобы выбраться на берег. Они остановились и помогли кролику выбраться, тем самым спасли ему жизнь. Вместо того чтобы помогать папе-лису добывать больше пищи, они помогли кролику. Папа-лис увидел это и съел маму-лису и своего собственного лисёнка. Кровь, кишки, головы стучали. Это нельзя было допускать. Дело было не в кролике.

Отзывы о фильме

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