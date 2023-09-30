old man Недавно, прямо здесь, в этих лесах, была семья лис — три лисы. Мама-лиса, папа-лиса и их маленький лисёнок. Милые зверьки. Папа-лис уходил на охоту и приносил еду маме-лисе и лисёнку каждый день. И вот однажды мама-лиса и лисёнок увидели кролика, застрявшего в ручье, который изо всех сил боролся, чтобы выбраться на берег. Они остановились и помогли кролику выбраться, тем самым спасли ему жизнь. Вместо того чтобы помогать папе-лису добывать больше пищи, они помогли кролику. Папа-лис увидел это и съел маму-лису и своего собственного лисёнка. Кровь, кишки, головы стучали. Это нельзя было допускать. Дело было не в кролике.