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Киноафиша Фильмы Аббесс

Аббесс

La abadesa 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Испания
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 7 марта 2024
Дата выхода
22 марта 2024 Испания
Сборы в мире $104 923
Производство 3Cat, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, Icono 2020
Другие названия
La abadesa, Holy Mother
Режиссер
Antonio Chavarrías
В ролях
Карлос Куэвас
Эрик Годон
Эрик Годон
Бланка Ромеро
Анаэль Снок
Фабрис Бутик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
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