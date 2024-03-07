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Аббесс
Аббесс
La abadesa
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
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Страна
Испания
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
7 марта 2024
Дата выхода
22 марта 2024
Испания
Сборы в мире
$104 923
Производство
3Cat, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, Icono 2020
Другие названия
La abadesa, Holy Mother
Режиссер
Antonio Chavarrías
В ролях
Карлос Куэвас
Эрик Годон
Бланка Ромеро
Анаэль Снок
Фабрис Бутик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
13
голосов
5.9
IMDb
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