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Постер фильма Palacio Estilistas
4.6
Киноафиша Фильмы Palacio Estilistas
4.6

Palacio Estilistas

, 2024
Palacio Estilistas
Испания / комедия / 18+
Постер фильма Palacio Estilistas
4.6

В ролях

Гояй Толедо
Juana Palacio
Рамиро Блас
Рамиро Блас
Joaquín
Diana De María
María Morales
Julia Fernández
Alba Jiménez
Пастора Вега
Лолита
Pepa Postigo
Карлос Иполито
Ignacio Portuondo
Хуан Мануэль Лара
Paco Ortiz
Nicolás Mota
Rafalito
Sandra Ortueta
Miriam
Alex Peral
Lucas Portuondo
Режиссер Moisés Martín
Сценарист Moisés Martín
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 января 2024
Дата выхода
12 января 2024 Испания
Сборы в мире $5 757
Производство Sierra Gador Producciones
Другие названия
Palacio Estilistas

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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