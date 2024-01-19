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Почта

, 2024
El correo
Бельгия, Испания, Франция / триллер / 18+
Постер фильма Почта
6.2

В ролях

Арон Пипер
Арон Пипер
Iván
Мария Педраса
Мария Педраса
Leticia
Луис Тосар
Луис Тосар
Francisco Escámez
Laura Sepul
Anne Marie
Хосе Мануэль Пога
José Luis Ocaña
Луис Саера
Луис Саера
Comisario Roig
Антонио Буиль
Padre de Iván
Герт Ван Рампелберг
Герт Ван Рампелберг
Nourdin Batan
Yannick
Manuel Gancedo
Linares
Lukas Maximilian
Jacques Stoffel
Режиссер Даниэль Кальпарсоро
Сценарист Алехо Фла, Пачи Амескуа
Композитор Карлос Жан Арриага
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Испания / Франция
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 мая 2024
Премьера в мире 19 января 2024
Дата выхода
19 января 2024 Андорра
19 января 2024 Испания
Сборы в мире $1 751 343
Производство Canal+, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), La Compagnie Cinématographique
Другие названия
El correo, The Courier, A spanyol futár, Den spanske budbringeren, Der Kurier, El correo belga, Hiszpański kurier, Kuller, Kuriren, Kurye, O Entregador, Spanish Connection, 信使, 黑金快递, پیک

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 13 июня 2024

Отзывы о фильме

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