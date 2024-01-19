В ролях
Антонио Буиль
Padre de Iván
Lukas Maximilian
Jacques Stoffel
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Даниэль Кальпарсоро
Сценарист
Алехо Фла, Пачи Амескуа
Композитор
Карлос Жан Арриага
Детали фильма
Страна
Бельгия / Испания / Франция
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
10 мая 2024
Премьера в мире
19 января 2024
Дата выхода
|19 января 2024
|Андорра
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|19 января 2024
|Испания
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Сборы в мире
$1 751 343
Производство
Canal+, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), La Compagnie Cinématographique
Другие названия
El correo, The Courier, A spanyol futár, Den spanske budbringeren, Der Kurier, El correo belga, Hiszpański kurier, Kuller, Kuriren, Kurye, O Entregador, Spanish Connection, 信使, 黑金快递, پیک