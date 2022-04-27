Оповещения от Киноафиши
Меню
Постер фильма Te Dua, majke mi
1 постер
Te Dua, majke mi

Te dua, zimi mene 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Македония
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 27 апреля 2022
Дата выхода
25 января 2024 Сербия
25 января 2024 Черногория
Производство Emperor Production
Другие названия
Te dua, I Swear, I love you, I swear
Режиссер
Marjan Gavrilovski
В ролях
Nikola Kuzelov
Atanas Atanasovski
Valentin Vidovic
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
