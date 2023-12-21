Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
5.4
Киноафиша
Фильмы
Происхождение Абу
5.4
Происхождение Абу
, 2023
Abo Nasab
Египет / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.4
В ролях
Хала Факхер
Mohamed Emam
Maged El-Kidwani
Yasmine Sabri
Wafaa Amer
Салах Абдала
Магед Эль-Марси
Мохамед Лотфи
Алаа Морси
Мохамед Радван
Режиссер
Rami Imam
Сценарист
Ayman Wattar
Композитор
Khaled Hammad
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
21 декабря 2023
Дата выхода
28 декабря 2023
Великобритания
12A
21 декабря 2023
Египет
28 декабря 2023
ОАЭ
1 марта 2024
Турция
8 января 2024
Финляндия
Сборы в мире
$1 202 000
Другие названия
Abo Nasab, Abo Nassab, Şaşkın Damat, Мой тесть - гангстер, أبو نسب
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
24
голоса
5.3
IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге
3646
В жанре «комедия»
1018
В фильмах Египта
1
В фильмах 2023 года
237
Обновлено 23 января 2024
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить