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Постер фильма Судная ночь 2025: Второй срок
2.2
Киноафиша Фильмы Судная ночь 2025: Второй срок
2.2

Судная ночь 2025: Второй срок

, 2022
2025: Blood, White & Blue
США / боевик, комедия, ужасы / 18+
Постер фильма Судная ночь 2025: Второй срок
2.2

В ролях

Doug Boethin
Тимоти Бенфилд
Наташа Ди
Justin W. Smith
Шила Эллис
Grid Margraf
Bill Wilson
Justin Crose
Daryl Oats
Ernest Vestito
Captain Richard Sully
Toby T. Johnson
Aidan Bradshaw
Heather Farace
Jenna Matthews
Cheryl Thorup
Stacey Matthews
Mark Hoffman
Tom Matthews
Режиссер Josh E. Williams
Сценарист Josh E. Williams
Композитор Every Hour Kills, Alan Sacha Laskow, Josh E. Williams
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 июля 2022
Дата выхода
1 июля 2022 США
Бюджет $25 000
Производство Audiovisual Films, The Mighty Corndogs
Другие названия
2025: Blood, White & Blue, 2025: La purga anual, 2025: Make America Purge Again

Рейтинг фильма

2.2
Оцените 10 голосов
2.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 января 2024

Отзывы о фильме

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