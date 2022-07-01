В ролях
Ernest Vestito
Captain Richard Sully
Toby T. Johnson
Aidan Bradshaw
Heather Farace
Jenna Matthews
Cheryl Thorup
Stacey Matthews
Mark Hoffman
Tom Matthews
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Josh E. Williams
Сценарист
Josh E. Williams
Композитор
Every Hour Kills, Alan Sacha Laskow, Josh E. Williams
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
1 июля 2022
Бюджет
$25 000
Производство
Audiovisual Films, The Mighty Corndogs
Другие названия
2025: Blood, White & Blue, 2025: La purga anual, 2025: Make America Purge Again