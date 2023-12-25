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Постер фильма Rewind
7.0
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7.0

Rewind

, 2023
Rewind
Филиппины / драма, мелодрама, фантастика / 18+
Постер фильма Rewind
7.0

В ролях

Dingdong Dantes
John Nuñez
Мариан Ривера
Mary Nuñez
Coney Reyes
Leonora
Лито Пиментель
Tatay Nestor
Пепе Эррера
Lodz
Ariel Ureta
Boss Hermie
Sue Ramirez
Vivian
Ина Фелео
Aurora
Виа Антонио
Bridgette
Joross Gamboa
Lucio
Режиссер Mae Czarina Cruz
Сценарист Enrico C. Santos, Joel Mercado
Композитор Cesar Francis Concio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 марта 2024
Премьера в мире 25 декабря 2023
Дата выхода
18 января 2024 Австралия M
18 января 2024 Новая Зеландия
25 января 2024 ОАЭ TBC
5 января 2024 Северные Марианские Острова
25 декабря 2023 Филиппины PG
Сборы в мире $291 782
Производство ABS-CBN Film Productions, APT Entertainment, Agosto Dos Pictures
Другие названия
Rewind, De Volta ao Início, Volver el tiempo atrás

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 17 января 2024

Отзывы о фильме

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