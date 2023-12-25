В ролях
Dingdong Dantes
John Nuñez
Лито Пиментель
Tatay Nestor
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Mae Czarina Cruz
Сценарист
Enrico C. Santos, Joel Mercado
Композитор
Cesar Francis Concio
Детали фильма
Страна
Филиппины
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
25 марта 2024
Премьера в мире
25 декабря 2023
Дата выхода
|18 января 2024
|Австралия
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|M
|18 января 2024
|Новая Зеландия
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|25 января 2024
|ОАЭ
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|TBC
|5 января 2024
|Северные Марианские Острова
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|25 декабря 2023
|Филиппины
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|PG
Сборы в мире
$291 782
Производство
ABS-CBN Film Productions, APT Entertainment, Agosto Dos Pictures
Другие названия
Rewind, De Volta ao Início, Volver el tiempo atrás