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Hommos w Halawa
Hommos w Halawa
, 2024
Hommos w Halawa
Египет / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Mahmoud Al-Laithi
Hassan Shakoush
Omar Kamal
Hamo Beka
Muhammad Osama
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
18 января 2024
Дата выхода
18 января 2024
ОАЭ
Сборы в мире
$9 298
Другие названия
Hommos W Halawa
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 30 апреля 2024
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