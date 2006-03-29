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Постер фильма Меньшинство
7.8
Киноафиша Фильмы Меньшинство
7.8

Меньшинство

, 2006
The Minority
США / боевик, приключения, комедия / 18+
Постер фильма Меньшинство
7.8

В ролях

Карсон Грант
David Fletcher
Берн Коэн
National Ent. boss
Кристофер Мэгги
Элисон Серебофф
Чарльз Гэйлорд
Lamar X
Billoah Greene
Jake Jackson
Ava Mateova
Candy Apple
James Stover
Chipper
Sebastian Bear-McClard
Preston
Ron Bruce
Messenger
Theodora Dunlap
Maple
Emily Endeam
Serial Killer victim
Режиссер Дуэйн Бакл
Сценарист Дуэйн Бакл
Композитор 3Sixdy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 29 марта 2006
Дата выхода
29 марта 2006 США
Бюджет $178 900
Производство 360 Sound and Vision Productions
Другие названия
The Minority

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 января 2024

Отзывы о фильме

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