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7.8
Киноафиша
Фильмы
Меньшинство
7.8
Меньшинство
, 2006
The Minority
США / боевик, приключения, комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.8
В ролях
Карсон Грант
David Fletcher
Берн Коэн
National Ent. boss
Кристофер Мэгги
Элисон Серебофф
Чарльз Гэйлорд
Lamar X
Billoah Greene
Jake Jackson
Ava Mateova
Candy Apple
James Stover
Chipper
Sebastian Bear-McClard
Preston
Ron Bruce
Messenger
Theodora Dunlap
Maple
Emily Endeam
Serial Killer victim
Режиссер
Дуэйн Бакл
Сценарист
Дуэйн Бакл
Композитор
3Sixdy
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2006
Премьера в мире
29 марта 2006
Дата выхода
29 марта 2006
США
Бюджет
$178 900
Производство
360 Sound and Vision Productions
Другие названия
The Minority
Еще
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 9 января 2024
Отзывы о фильме
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