Отзывы о фильме
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|11 января 2024
|Великобритания
|15
|12 января 2024
|Индия
|UA
|12 января 2024
|ОАЭ
Ходят слухи, что над этим фильмом сделали несколько переписанных версий сценария, и в результате несколько артистов покинули проект. Первоначально заявленный как боевик‑триллер и ремейк фильма «История насилия», создатели также сняли боевую сцену. Но сюжетная линия была отменена после анонса «Лео (2023)», и сценарист/режиссёр изменил сценарий, превратив фильм в семейную развлекательную картину.