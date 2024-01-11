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Постер фильма Guntur Kaaram
5.7
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5.7

Guntur Kaaram

, 2024
Guntur Kaaram
Индия / боевик, драма, семейный / 18+
Постер фильма Guntur Kaaram
5.7

В ролях

Срилила
Amulya (Ammu)
Махеш Бабу
Venkata Ramana
Джагапатхи Бабу
Marx
Джаярам
Satyam
Пракаш Радж
Venkata Swamy
Ашиш Видьятхи
Рамья Кришна
Рамья Кришна
Vasundhara
Сунил
Брахманандам
Минакши Чаудхари
Raji
Раджив Кумар Анеджа
Еасвари Рао
Bujji
Режиссер Тривикрам Шринивас
Сценарист Тривикрам Шринивас
Композитор С. Таман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 января 2024
Премьера в мире 11 января 2024
Дата выхода
11 января 2024 Великобритания 15
12 января 2024 Индия UA
12 января 2024 ОАЭ
Сборы в мире $608 300
Производство Haarika & Hassine Creations, Sithara Entertainments
Другие названия
Guntur Kaaram, Guntur Kaaram: Highly Inflammable, SSMB 28, 地下帝王, 贡都尔之恋, Spice of Guntur, Guntur em Chamas, Guntur Karam

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 9 января 2024

Отзывы о фильме

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Интересные факты

Ходят слухи, что над этим фильмом сделали несколько переписанных версий сценария, и в результате несколько артистов покинули проект. Первоначально заявленный как боевик‑триллер и ремейк фильма «История насилия», создатели также сняли боевую сцену. Но сюжетная линия была отменена после анонса «Лео (2023)», и сценарист/режиссёр изменил сценарий, превратив фильм в семейную развлекательную картину.

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