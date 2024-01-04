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6.9
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El Hareefa
6.9
El Hareefa
, 2023
El Hareefa
Египет / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.9
В ролях
Байуми Фуад
Nour Ehab
Khaled El Zahaby
Ahmed Ghozzi
Sheshtawy
Salim Hani
Kozbara
Karima Mansour
Shahira
Ahmed Hossam Mido
Mohamed Shalash
Ahmed Hossam Mido
Mohamed Shalash
Abdelrahman Mohamed
Сценарист
Eiad Saleh
Композитор
El-Waili
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
4 января 2024
Дата выхода
4 января 2024
Египет
11 января 2024
ОАЭ
PG13
9 февраля 2024
Финляндия
Tulossa
Бюджет
12 000 000 EGP
Сборы в мире
$153 811
Производство
TVision
Другие названия
El Harifa, El Hareefa, Underdogs, Al-Harifa, The Footballers
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
12
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 28 апреля 2024
Отзывы о фильме
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