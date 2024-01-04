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Постер фильма El Hareefa
6.9
Киноафиша Фильмы El Hareefa
6.9

El Hareefa

, 2023
El Hareefa
Египет / комедия / 18+
Постер фильма El Hareefa
6.9

В ролях

Байуми Фуад
Nour Ehab
Khaled El Zahaby
Ahmed Ghozzi
Sheshtawy
Salim Hani
Kozbara
Karima Mansour
Shahira
Ahmed Hossam Mido
Mohamed Shalash
Ahmed Hossam Mido
Mohamed Shalash
Abdelrahman Mohamed
Сценарист Eiad Saleh
Композитор El-Waili
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 4 января 2024
Дата выхода
4 января 2024 Египет
11 января 2024 ОАЭ PG13
9 февраля 2024 Финляндия Tulossa
Бюджет 12 000 000 EGP
Сборы в мире $153 811
Производство TVision
Другие названия
El Harifa, El Hareefa, Underdogs, Al-Harifa, The Footballers

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 апреля 2024

Отзывы о фильме

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