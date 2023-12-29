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Центр жизни

, 2023
Центр жизни
Россия / документальный / 18+

О фильме

Общий миф об онкологии как таковой, что рак неизлечим, но сегодня более 80% заболевших детей излечиваются, а при некоторых заболеваниях почти 100%. Фильм о нашем будущем, о детях, о самых смелых и самых сильных, о тех, кто борется с раком, а также о людях кто помогает им в этом - врачах НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина. Здесь ребёнок получает весь комплекс лечения от диагностики, постановки диагноза с использованием современных методов, до химиотерапии, оперативного лечения сбором гемопоэтических стволовых клеток, трансплантации этих клеток, иммунотерапии, лучевой терапии, и всего того, что может понадобиться.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 41 минута
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 декабря 2023

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