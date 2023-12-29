Общий миф об онкологии как таковой, что рак неизлечим, но сегодня более 80% заболевших детей излечиваются, а при некоторых заболеваниях почти 100%. Фильм о нашем будущем, о детях, о самых смелых и самых сильных, о тех, кто борется с раком, а также о людях кто помогает им в этом - врачах НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина. Здесь ребёнок получает весь комплекс лечения от диагностики, постановки диагноза с использованием современных методов, до химиотерапии, оперативного лечения сбором гемопоэтических стволовых клеток, трансплантации этих клеток, иммунотерапии, лучевой терапии, и всего того, что может понадобиться.