Дамиран — избалованный сын богатых родителей, который не знает слова «нет». Он уверен, что деньгами можно решить любую проблему, и совершенно не думает о своем будущем. Отец Дамирана устал от такого поведения сына и решает проучить парня, поэтому устраивает для него испытание. Однажды Дамиран просыпается в монгольской деревне и узнает, что перенесся назад во времени. Теперь он — бедный крестьянин, который должен трудиться на благо общества. Богачу придется изменить свои привычки и научиться смирению, чтобы не умереть с голоду. Получится ли у Дамирана обрести новые ценности и счастье?