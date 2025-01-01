Меню
Киноафиша Фильмы Холоп. Однажды в Монголии

Холоп. Однажды в Монголии

Bayan bool 18+
О фильме

Дамиран — избалованный сын богатых родителей, который не знает слова «нет». Он уверен, что деньгами можно решить любую проблему, и совершенно не думает о своем будущем. Отец Дамирана устал от такого поведения сына и решает проучить парня, поэтому устраивает для него испытание. Однажды Дамиран просыпается в монгольской деревне и узнает, что перенесся назад во времени. Теперь он — бедный крестьянин, который должен трудиться на благо общества. Богачу придется изменить свои привычки и научиться смирению, чтобы не умереть с голоду. Получится ли у Дамирана обрести новые ценности и счастье?

Страна Монголия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2023
Производство Emotion Production, Hulegu Pictures, MILL Film Company
Другие названия
Bayan bool, Баян боол, Холоп. Однажды в Монголии
Режиссер
Д.Менхбат
В ролях
Одхуу Тэмуужин
Доржсурен Шадав
Бааст Батмэнд
Гансух Нарансолонго
Батбаяр Номин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Холоп. Однажды в Монголии

