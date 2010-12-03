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Постер фильма По ту сторону черной радуги
5.9
Киноафиша Фильмы По ту сторону черной радуги
5.9

По ту сторону черной радуги

, 2010
Beyond the Black Rainbow
Канада / ужасы, детектив, фантастика / 18+
Постер фильма По ту сторону черной радуги
5.9

О фильме

Действие разворачивается в футуристическом 1983 году. Молодая женщина, заключенная в экспериментальную лабораторию, загадочным ученым, должна найти в себе силы, чтобы преодолеть это заключение против ее воли под постоянным присмотром всевидящего ока доктора Барри Найла. Доведенная до отчаяния, у Элены не остается выбора как решиться на побег из ее лабиринтообразной тюрьмы, в процессе которого она раскрывает тайны своего тюремщика.

В ролях

Эва Борн
Эва Борн
Elena
Крис Готье
Крис Готье
Fat Hesher
Рой Кэмпсэлл
Sentionaut
Рональд Рейган
Майкл Роджерс
Майкл Роджерс
Barry Nyle
Скотт Хайлендс
Dr. Mercurio Arboria
Rondel Reynoldson
Margo
Мэрилин Норри
Rosemary Nyle
Gerry South
Skinny Hesher
Sara Stockstad
Anna Arboria
Geoffrey Conder
Mutant
Режиссер Панос Косматос
Сценарист Панос Косматос
Композитор Sinoia Caves
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 3 декабря 2010
Дата выхода
24 сентября 2011 Великобритания 15
24 сентября 2011 Греция 16
3 декабря 2010 Канада
24 сентября 2011 США R
Бюджет 1 100 000 CAD
Сборы в мире $56 491
Производство Chromewood Productions
Другие названия
Beyond the Black Rainbow, Além do Arco-Íris Negro, Más allá del arcoíris negro, Po drugiej stronie czarnej tęczy, Teispool musta vikerkaart, Za czarną tęczą, За межами чорної веселки, По ту сторону черной радуги, ビヨンド・ザ・ブラック・レインボー, 迷幻黑彩虹

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 27 декабря 2023

Отзывы о фильме

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