Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине

В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка

Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного

Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?

Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа

«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд

Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису

«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»

Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто

Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть