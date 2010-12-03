Действие разворачивается в футуристическом 1983 году. Молодая женщина, заключенная в экспериментальную лабораторию, загадочным ученым, должна найти в себе силы, чтобы преодолеть это заключение против ее воли под постоянным присмотром всевидящего ока доктора Барри Найла. Доведенная до отчаяния, у Элены не остается выбора как решиться на побег из ее лабиринтообразной тюрьмы, в процессе которого она раскрывает тайны своего тюремщика.
|24 сентября 2011
|Великобритания
|15
|24 сентября 2011
|Греция
|16
|3 декабря 2010
|Канада
|24 сентября 2011
|США
|R