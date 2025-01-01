Меню
Постер фильма Жизнь человека. Последнее интервью
Жизнь человека. Последнее интервью

18+
В марте 2018 года один из лучших хирургов-онкологов страны Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, Андрей понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект «Жизнь человека» о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь.

В ноябре 2019 года Андрей дал последнее интервью команде проекта «Жизнь человека». Этот фильм — своеобразное завещание Андрея. Послание всем, кто следил за его судьбой, онкологическим пациентам, их родственникам, и врачам.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Бюджет 3 000 000 RUR
Производство Takie Dela, Pole
Zhizn Cheloveka. Poslednee Intervyu, The Life of the Man, Жизнь человека. Последнее интервью
Сергей Карпов
Лучшие документальные фильмы Лучшие документальные фильмы

8.0
Оцените 14 голосов
8 IMDb
