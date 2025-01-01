В марте 2018 года один из лучших хирургов-онкологов страны Андрей Павленко узнал, что у него рак желудка агрессивной формы. Как онколог, Андрей понимал, что скорее всего умрет, но решил лечиться и запустить в России публичный медиапроект «Жизнь человека» о том, как принять диагноз и бороться с онкологическими заболеваниями, что нужно делать и где искать помощь.

В ноябре 2019 года Андрей дал последнее интервью команде проекта «Жизнь человека». Этот фильм — своеобразное завещание Андрея. Послание всем, кто следил за его судьбой, онкологическим пациентам, их родственникам, и врачам.