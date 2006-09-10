Переживая болезненное расставание, Бен впадает в бессоницу. В освободившиеся 8 часов он начинает работать в ночную смену местного супермаркета, где главной задачей обслуживающего персонала является времяубийство. Неожиданно Бен обнаруживает в себе необычную способность останавливать время, что даёт толчок его художественному таланту.
|19 июля 2007
|Австралия
|17 января 2007
|Бельгия
|AL
|23 марта 2007
|Болгария
|9 мая 2008
|Великобритания
|15
|26 марта 2007
|Германия
|12
|31 мая 2007
|Греция
|K15
|2 ноября 2007
|Дания
|1 февраля 2007
|Израиль
|9 мая 2008
|Ирландия
|15
|11 апреля 2008
|Испания
|12
|16 марта 2007
|Канада
|18 апреля 2008
|Мексика
|B-15
|7 июня 2007
|Нидерланды
|12
|8 мая 2008
|Португалия
|M/12
|2 августа 2007
|Сингапур
|M18
|25 мая 2007
|Турция
|18+
|9 мая 2008
|Филиппины
|17 января 2007
|Франция
|TP
|25 сентября 2008
|Чили
|1 июня 2007
|Швеция
|Btl
|3 мая 2007
|Южная Корея
|18
|26 января 2008
|Япония
|R15+