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, 2006
Cashback
Великобритания / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Возврат
7.1

О фильме

Переживая болезненное расставание, Бен впадает в бессоницу. В освободившиеся 8 часов он начинает работать в ночную смену местного супермаркета, где главной задачей обслуживающего персонала является времяубийство. Неожиданно Бен обнаруживает в себе необычную способность останавливать время, что даёт толчок его художественному таланту.

В ролях

Мишель Райан
Мишель Райан
Suzy
Шон Биггерстафф
Ben Willis
Шон Эванс
Sean Higgins
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс
Sharon Pintey
Селеста Ходж
Ниа Робертс
Саманта Блум
Катрин Фалькенберг
Марк Пикеринг
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Erica Ellis
Canteen Lady
Jay Bowen
Steve Jenkins
Режиссер Шон Эллис
Сценарист Шон Эллис
Композитор Гай Фарли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 12 октября 2006
Премьера в мире 10 сентября 2006
Дата выхода
19 июля 2007 Австралия
17 января 2007 Бельгия AL
23 марта 2007 Болгария
9 мая 2008 Великобритания 15
26 марта 2007 Германия 12
31 мая 2007 Греция K15
2 ноября 2007 Дания
1 февраля 2007 Израиль
9 мая 2008 Ирландия 15
11 апреля 2008 Испания 12
16 марта 2007 Канада
18 апреля 2008 Мексика B-15
7 июня 2007 Нидерланды 12
8 мая 2008 Португалия M/12
2 августа 2007 Сингапур M18
25 мая 2007 Турция 18+
9 мая 2008 Филиппины
17 января 2007 Франция TP
25 сентября 2008 Чили
1 июня 2007 Швеция Btl
3 мая 2007 Южная Корея 18
26 января 2008 Япония R15+
Сборы в мире $2 294 291
Производство Left Turn Films, Lipsync Productions, MEDIA Programme of the European Union
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 декабря 2023

Цитаты

Ben Willis Жил-был я и хотел понять, что такое любовь. Она существует, если ты хочешь, чтобы она была. Нужно только увидеть, что она спрятана в красоте и затаилась между секундами твоей жизни. Если не остановишься на минуту, можешь её пропустить.

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