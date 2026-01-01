2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно

Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее

Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле

«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось

10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»

Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»

Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем

Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»

10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»