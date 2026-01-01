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Шон Эллис
Sean Ellis
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Шон Эллис
Шон Эллис
Sean Ellis
Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Шона Эллиса
Родился в 1970 году. Брайтон, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.4
Антропоид
(2016)
7.1
Возврат
(2006)
6.4
Вес победы
(2024)
Фильмография Шона Эллиса
6.4
Вес победы
The Cut
триллер
2024, США / Великобритания
Смотреть трейлер
7.4
Антропоид
Anthropoid
триллер, военный, биография
2016, Великобритания / Франция / Чехия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Отражение
The Broken
триллер, ужасы
2008, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
7.1
Возврат
Cashback
комедия, драма, мелодрама
2006, Великобритания
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Новости о Шоне Эллисе
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