Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шон Эллис
Шон Эллис Sean Ellis
Киноафиша Персоны Шон Эллис

Шон Эллис

Sean Ellis

Дата рождения
1 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Биография Шона Эллиса

Родился в 1970 году. Брайтон, Великобритания.

Популярные фильмы

Антропоид 7.4
Антропоид (2016)
Возврат 7.1
Возврат (2006)
Вес победы 6.4
Вес победы (2024)

Фильмография Шона Эллиса

Вес победы 6.4
Вес победы The Cut
триллер 2024, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Антропоид 7.4
Антропоид Anthropoid
триллер, военный, биография 2016, Великобритания / Франция / Чехия
Смотреть трейлер Рецензия
Отражение 5.9
Отражение The Broken
триллер, ужасы 2008, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
Возврат 7.1
Возврат Cashback
комедия, драма, мелодрама 2006, Великобритания
Показать еще
Новости о Шоне Эллисе
Орландо Блум снимется в триллере о боксе
Орландо Блум снимется в триллере о боксе
Следователь Бойд Холбрук сталкивается с сущим злом в трейлере фильма ужасов «Проклятые»
Следователь Бойд Холбрук сталкивается с сущим злом в трейлере фильма ужасов «Проклятые»
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше