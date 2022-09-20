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Более двадцати лет Эй Джея преследуют кошмары той ночи, когда его родители разбились насмерть, упав с высокой Волчьей горы. Многое осталось без объяснений, и психиатр советует парню снова посетить место, где всё произошло. Вместе с братом, девушкой и друзьями Эй Джей отправляется в горы в надежде восстановить события того трагического происшествия. В это же время троица грабителей решает спрятать там украденные деньги, и лишние свидетели им не нужны. Вот только на Волчьей горе обитает нечто таинственное и более страшное, чем беглые преступники.