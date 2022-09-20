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Постер фильма Проклятье Волчьей Горы
2.8
Киноафиша Фильмы Проклятье Волчьей Горы
2.8

Проклятье Волчьей Горы

, 2022
Wolf Mountain
США / ужасы / 18+
Постер фильма Проклятье Волчьей Горы
2.8

О фильме

Более двадцати лет Эй Джея преследуют кошмары той ночи, когда его родители разбились насмерть, упав с высокой Волчьей горы. Многое осталось без объяснений, и психиатр советует парню снова посетить место, где всё произошло. Вместе с братом, девушкой и друзьями Эй Джей отправляется в горы в надежде восстановить события того трагического происшествия. В это же время троица грабителей решает спрятать там украденные деньги, и лишние свидетели им не нужны. Вот только на Волчьей горе обитает нечто таинственное и более страшное, чем беглые преступники.

В ролях

Дэвид Липпер
Max
Фернанда Ромеро
Lexi
Эдди МакКлинток
Ric
Кенни Йэтс
Joe
Кипп Трайббл
Duffy
Тобин Белл
Тобин Белл
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Кели Прайс
Aj
Карисса Стэйплс
Sam
Малу Тревехо
Emma
Мэтт Райф
James
Amaris Davidson
April
Режиссер Дэвид Липпер
Сценарист Кели Прайс
Композитор Стивен Эдвардс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 мая 2023
Премьера в мире 20 сентября 2022
Производство Price Productions II, Northern Productions, C-Meta Labs
Другие названия
Wolf Mountain, A Lenda do Lobo da Montanha, Hundimägi, The Curse of Wolf Mountain, Волчья Гора

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
2.7 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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