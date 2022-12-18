Опытному детективу Клейтону Дугласу, который известен своим холодным умом и скептицизмом, поступает странный вызов из отдаленного госпиталя. Приехав в старую больницу, Клейтон попадает в жуткую атмосферу, которая окутывает это мрачное место. Детектив встречается с пожилым ветераном Гражданской войны, который уже давно находится между жизнью и смертью. Внезапно старик обретает ясность ума и признается Клейтону в шокирующей тайне. Так детектив оказывается вовлеченным в захватывающую историю о войне, предательстве и вечном договоре, неподвластном границам жизни и смерти. По словам старого солдата, он был членом тайного общества, использовавшего темные практики и заключившего договор с потусторонней сущностью с целью добиться власти и победы в Гражданской войне. Подобное признание ввергает Дугласа в пугающее расследование, где его твердая вера в рациональный мир сталкивается с могущественными сверхъестественными силами.
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