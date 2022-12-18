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Постер фильма Обреченный
4.5
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4.5

Обреченный

, 2022
Impuratus
США / ужасы, детектив / 18+
Постер фильма Обреченный
4.5

О фильме

Опытному детективу Клейтону Дугласу, который известен своим холодным умом и скептицизмом, поступает странный вызов из отдаленного госпиталя. Приехав в старую больницу, Клейтон попадает в жуткую атмосферу, которая окутывает это мрачное место. Детектив встречается с пожилым ветераном Гражданской войны, который уже давно находится между жизнью и смертью. Внезапно старик обретает ясность ума и признается Клейтону в шокирующей тайне. Так детектив оказывается вовлеченным в захватывающую историю о войне, предательстве и вечном договоре, неподвластном границам жизни и смерти. По словам старого солдата, он был членом тайного общества, использовавшего темные практики и заключившего договор с потусторонней сущностью с целью добиться власти и победы в Гражданской войне. Подобное признание ввергает Дугласа в пугающее расследование, где его твердая вера в рациональный мир сталкивается с могущественными сверхъестественными силами.

В ролях

Том Сайзмор
Том Сайзмор
Detective Clayton Douglas
Лью Темпл
Лью Темпл
Gabe Proctor
Роберт Миано
Dr. Heysinger
Сильвия Спросс
Elsie Proctor
Лорна Ларкин
Alice Douglas
Bryan Donoghue
Ronald
Джоди Куигли
Daniel Glassman
Airen DeLaMater
Sister Rose
Chuck Pressler
Confederate Soldier Davis
Claudine Quigley Piechotta
Audrey
Caitlin King
Nurse 1
Kari Harbour
Gail
Режиссер Майк Юринко
Сценарист Майк Юринко
Композитор Pat Wilson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 февраля 2023
Премьера в мире 18 декабря 2022
Дата выхода
13 марта 2025 Гватемала
13 марта 2025 Панама
14 ноября 2024 Перу
Производство ThunderSmoke Media, Screengage, Screengage
Другие названия
Impuratus, Impuratus 1863, Impuratus: A Confissão do Diabo, Impuratus: The Devil's Confession, La confesión del diablo, Обречённый

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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