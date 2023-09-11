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Постер фильма Преступники: Высший уровень
3.1
Киноафиша Фильмы Преступники: Высший уровень
3.1

Преступники: Высший уровень

, 2023
A New Breed of Criminal
Великобритания / криминал / 18+
Постер фильма Преступники: Высший уровень
3.1

О фильме

Братья Сэйерс считались одними из самых опасных и уважаемых преступников английского Ньюкасла в 1960-е годы. Их боялись, с ними считались, однако правосудие смогло добраться и до них. Стивен Сэйерс начал свою деятельность с торговли на улицах, но вскоре он и его братья начали вовлекаться в деятельность местных криминальных банд. Со временем они получили прозвище «парней мафии Элсвика» и быстро поднялись по криминальной карьерной лестнице. Но на каждого преступника в конце концов находится управа, и Стивен Сэйерс с братьями не стали исключением.

В ролях

Майкл Маккелл
Vic
Стив Рэйт
Stephen Sayers
Пол Доннелли
Paul Ferris
Рикки Климптон
Мелвин Барнс
Элфи Уильямс
Элфи Уильямс
Young John Henry Sayers
Николас Болл
Charlie Kray
Lesley Saint-John
Aunt Vera
Eddie Webber
Cockney Ed
Adam Saint
Pat
Decca Heggie
Paddy Conroy
Ryan Noire
Westender
Режиссер Ричард Джон Тейлор
Сценарист Стив Рэйт
Композитор Крэйг Гэннон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 11 сентября 2023
Премьера в мире 11 сентября 2023
Производство Hello Princess, Lytton Bros. Pictures, Media Arts
Другие названия
A New Breed of Criminal, O Rei do Crime, Преступники: Высший уровень, The Sayers

Рейтинг фильма

3.1
Оцените 10 голосов
3.2 IMDb
Обновлено 17 августа 2026

Отзывы о фильме

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