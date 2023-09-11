Братья Сэйерс считались одними из самых опасных и уважаемых преступников английского Ньюкасла в 1960-е годы. Их боялись, с ними считались, однако правосудие смогло добраться и до них. Стивен Сэйерс начал свою деятельность с торговли на улицах, но вскоре он и его братья начали вовлекаться в деятельность местных криминальных банд. Со временем они получили прозвище «парней мафии Элсвика» и быстро поднялись по криминальной карьерной лестнице. Но на каждого преступника в конце концов находится управа, и Стивен Сэйерс с братьями не стали исключением.