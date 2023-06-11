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Постер фильма Посев
5.2
Посев - Трейлер
Киноафиша Фильмы Посев
5.2

Посев

, 2023
The Seeding
США / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Посев
5.2
Посев - Трейлер
Посев  Трейлер

В ролях

Скотт Хэйз
Скотт Хэйз
Wyndham Stone
Стефани Соколински
Стефани Соколински
Алекс Монтальдо
Corvus
Челси Юркевич
Кейт Лин Шейл
Alina
Garrett Atkinson
Background Boy
Charlie Avink
Orion
Bodhi Barrett
Background Boy
Axton Cox
Background Boy
Kenny Cox
Background Boy
Ethan Gunalda
Background Boy
Lucas Gunalda
Background Boy
Режиссер Барнаби Клэй
Сценарист Барнаби Клэй
Композитор Tristan Bechet
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 января 2024
Премьера в мире 11 июня 2023
Дата выхода
29 мая 2026 Тайвань

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $4 974
Производство Garlin Pictures, Out of the Ether
Другие названия
The Seeding, A Semeadura, Wysiew, Посев, 絕．種, Семена смерти, 더 씨딩

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

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Посев - Трейлер
Посев Трейлер
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