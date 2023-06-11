В ролях
Garrett Atkinson
Background Boy
Bodhi Barrett
Background Boy
Ethan Gunalda
Background Boy
Lucas Gunalda
Background Boy
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Барнаби Клэй
Сценарист
Барнаби Клэй
Композитор
Tristan Bechet
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
26 января 2024
Премьера в мире
11 июня 2023
Сборы в мире
$4 974
Производство
Garlin Pictures, Out of the Ether
Другие названия
The Seeding, A Semeadura, Wysiew, Посев, 絕．種, Семена смерти, 더 씨딩